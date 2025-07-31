الخازن: سيادة لبنان وقراره الحر ليسا موضع مساومة أو خضوع

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حذر الوزير السابق في بيان، "من محاولات فرض حلول تنسف أسس الوساطة وتنحاز للمعتدي ، في ضوء ما نُقل عن تشدد أميركي مرتقب تجاه الرد اللبناني السيادي والمتوازن".وقال:"الطرح اللبناني جاء حريصًا على وقف العدوان، وتحرير الأراضي والأسرى، وضبط ملف السلاح ضمن وبمبادرة واضحة من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة. أما التسريبات التي تتحدث عن استياء أميركي، وتلويح بانسحاب من الوساطة، فتشكّل تصعيدا خطيرا لا يمكن القبول به".تابع:"في هذا السياق، فإنّ ما يُتداول عن احتمال استقالة وحزب الله من الحكومة، إذا استمر الضغط على الرسمي، يضع البلاد أمام أزمة سياسية مفتوحة سيكون لها تداعيات بالغة الخطورة".وختم:"نرفض كل أشكال التهديد والإملاء، ونؤكّد أنسيادة لبنان وقراره الحر ليسا موضع مساومة أو خضوع، وأن اللبنانيين لن يسمحوا بتمرير أي مشروع يُفصّل على قياس الخارج، ولو كلف ذلك المواجهة السياسية الشاملة".