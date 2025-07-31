الأسمر: للمبادرة الى تطبيق غلاء المعيشة على الرواتب

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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في الدكتور ، رئيس مجلس إدارة لشركة طيران الشرق الأوسط محمد على "مبادرته الرائدة باعتماد زيادة مرسوم الحد الأدنى للأجور ابتداءً من شهر تموز بدلاً من شهر آب كما نص المرسوم الصادر مؤخراً عن ، وعلى تطبيق الزيادة الناتجة عن الفرق بين الحد الأدنى القديم والجديد والبالغة عشرة ملايين على الرواتب لجميع العاملين في شركة MEA والشركات التابعة حفاظاً على التراتبية الإدارية والوظيفية".واعتبر في بيان ان "هذا التدبير الصادر من الرئيس محمد الحوت ينم على حس وطني وانساني ونقابي جامع، ويؤسس الى مبدأ عدالة في المؤسسات بعيداً من النصوص الجامدة".وختم داعيا أصحاب العمل والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، الى "المبادرة الى تطبيق غلاء المعيشة على الرواتب، بما يعيد ارساء مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي مع العمال كشركاء إنتاج يساهمون في انهاض الوطن".