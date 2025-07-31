Advertisement

لبنان

الأسمر: للمبادرة الى تطبيق غلاء المعيشة على الرواتب

Lebanon 24
31-07-2025 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1398873-638895539957053756.png
Doc-P-1398873-638895539957053756.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، رئيس مجلس إدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط  محمد الحوت على "مبادرته الرائدة باعتماد زيادة مرسوم الحد الأدنى للأجور ابتداءً من شهر تموز  بدلاً من شهر آب كما نص المرسوم الصادر مؤخراً عن مجلس الوزراء، وعلى تطبيق الزيادة الناتجة عن الفرق بين الحد الأدنى القديم والجديد والبالغة عشرة ملايين ليرة لبنانية على الرواتب لجميع العاملين في شركة MEA والشركات التابعة حفاظاً على  التراتبية الإدارية والوظيفية".
Advertisement

واعتبر في بيان ان "هذا التدبير الصادر  من الرئيس محمد الحوت ينم على حس وطني وانساني ونقابي جامع، ويؤسس الى مبدأ عدالة في المؤسسات بعيداً من النصوص الجامدة".

وختم داعيا  أصحاب العمل والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، الى "المبادرة الى تطبيق غلاء المعيشة على الرواتب، بما يعيد ارساء مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي مع العمال كشركاء إنتاج يساهمون في انهاض الوطن".
مواضيع ذات صلة
"لقاء العاملين في القطاع العام": عدم إقرار غلاء المعيشة اعتداء على حقوق الموظف
lebanon 24
31/07/2025 14:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا.. بعد البنزين موجة غلاء جديدة ستطال 3 قطاعات!
lebanon 24
31/07/2025 14:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عيد بطعم الغلاء.. اليكم أسعار حلويات عيد الأضحى
lebanon 24
31/07/2025 14:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد موسى يزور الأسمر ويبحثان إنشاء وزارة للإسكان لخدمة المواطنين
lebanon 24
31/07/2025 14:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:30 | 2025-07-31
05:32 | 2025-07-31
07:27 | 2025-07-31
07:21 | 2025-07-31
07:05 | 2025-07-31
07:00 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24