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لبنان

رئيس بلدية ميفوق شارك في جلسة مناقشة مشروع "تحييد تدهور الاراضي للمناظر في قرى قضاء جبيل"

Lebanon 24
31-07-2025 | 04:48
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شارك رئيس بلدية ميفوق والقطارة، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل الدكتور بشير الياس، بالجلسة النقاشية حول اعداد المخطط التوجيهي لقضاء جبيل من قبل مشروع "تحييد تدهور الاراضي للمناظر في قرى قضاء جبيل" الممول من قبل المرفق العالمي للبيئة والمنفذ من قبل UNDP ووزارة البيئة، والذي عُقِدَ في مبنى الاتحاد في جبيل في ٣٠ تموز ٢٠٢٥ بحضور رؤساء وممثلي عن البلديات . ومن الأهداف الأساسية للمشروع، دعم التنمية المستدامة في قرى قضاء جبيل وتحسين قاعدة الادلة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، والذي سيتابع من قبل الاتحاد .
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وقد أكد ر الياس، أن "العمل ضمن هذه المشاريع يحسّن فكرة التخطيط الجماعي العام ويؤدي الى تحسين بيئة الانجاز في الشأن العام وخصوصاً الحفاظ على الطبيعة ضمن المقومات والشروط الاساسية، والتي تقع في أساس موضوع المشروع الذي يعني كل القرى في قضاء جبيل".
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