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لبنان

بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:06
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أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم، القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل .
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