بشأن قانون الايجارات للأماكن غير السكنية.. هذا ما قرّره مجلس النواب

أقرّ مجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم، القانون الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل .

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