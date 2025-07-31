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لبنان

جلسة تشريعية في مجلس النواب.. وهذه آخر المقرّرات

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:32
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يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة تشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
 
وأقر مجلس النواب قانون الإيجارات غير السكنية معدلاً بـ65 نائباً مع القانون و21 ضد و15 نائباً ممتنعناً.
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وأحال النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى لجنة الصحة، وهو يتحدّث عن الإعلانات عن المتممات والحليب التي ليست بحاجة إلى وصفة طبية.
 
كما تم تأجيل البت بقانون تنظيم القضاء العدلي إلى الجلسة المسائية بناءً على اقتراح رئيس الحكومة لمزيد من الدرس بهدف المواءمة بين إقتراح لجنة الإدارة والعدل ومشروع الحكومة.
 
وأقرت الهيئة العامة لمجلس النواب القانون الرامي الى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة.
 
ووقف مجلس النواب دقيقة صمت تحية لروح زياد الرحباني، حيث توجه بري إلى النواب قائلا:" لبنان فقد أرزة من أرزاته".
 
ورفع بري الجلسة الصباحية إلى الساعة 5:30 بعد الظهر.

 
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