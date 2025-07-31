جلسة تشريعية في مجلس النواب.. وهذه آخر المقرّرات

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يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة تشريعية لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.وأقر مجلس النواب غير السكنية معدلاً بـ65 نائباً مع القانون و21 ضد و15 نائباً ممتنعناً.وأحال النواب اقتراح القانون إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) إلى ، وهو يتحدّث عن الإعلانات عن المتممات والحليب التي ليست بحاجة إلى وصفة طبية.