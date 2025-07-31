Advertisement

لبنان

صدور العدد 143 من مجلة "الامن العام"

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1398935-638895623926779751.png
Doc-P-1398935-638895623926779751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر العدد الثالث والاربعون بعد المئة، آب 2025، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:  "  الإفتتاحية بقلم اللواء حسن شقير: "الجيش... نبض الوطن الذي لا يخبو".
Advertisement
     موضوع الغلاف: لبنان واميركا: التاريخ المعقّد بين المسموح والمحظور.
     حواران عن ازمة المياه والشحّ مع وزير الطاقة والمياه جو صدّي والمدير العام السابق فادي قمير، عن الاسباب والحلول.
     تحقيقات ومقابلات وتقارير حول ملفات التمديد لـ"اليونيفيل"، الحياد في لبنان، الانتخابات النيابية االمقبلة، اقتراع غير المقيمين، الحدود الجنوبية ولبنانية مزارع شبعا.
     تقارير اقليمية ودولية عن الحرب الايرانية - الاميركية، تطور الاوضاع في سوريا جنوبا وشرقا، ومآل المفاوضات حول إنهاء الحرب في غزة.
     تحقيقات حول مجلس الانماء والاعمار، قانون الاعلام الجديد، قرض الاسكان والقرض الدولي.
     المبنى الجديد لدائرة امن عام بيروت: اوسع واحدث واقرب.
     الامن العام يواصل نشر التوعية السيبرانية على امتداد الوطن، وينظم دورة تدريبية للمتطوعين الجدد. 
     زياد الرحباني الى مثواه الاخير: تمرّد الفن ومرآة الوطن.
     غابريال يمين يتحدث عن مسرحيته الجديدة: "شغلة فكر"    
     الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.
     يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
www.general-security.gov.lb
 
مواضيع ذات صلة
صدور العدد الـ 51 من "المنافذ الثقافية": الاسلام عصبية جديدة أم تيار في مواجهة العصبيات القبلية؟
lebanon 24
31/07/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن: دفاعاتنا الجوية اعترضت عددا من الصواريخ والمسيّرات دخلت مجالنا اليوم
lebanon 24
31/07/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"اوجيرو": توقف الخدمة في سنترال جعيتا وعدد من المناطق المجاورة
lebanon 24
31/07/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: التصدي لعدد من المسيرات أطلقتها قوات الدعم السريع على قاعدة "مروي" الجوية
lebanon 24
31/07/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:35 | 2025-07-31
10:30 | 2025-07-31
10:28 | 2025-07-31
10:26 | 2025-07-31
10:22 | 2025-07-31
10:17 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24