صدور العدد 143 من مجلة "الامن العام"

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صدر العدد الثالث والاربعون بعد المئة، آب 2025، من مجلة "الامن العام" عن للامن العام، وفيه: " الإفتتاحية بقلم اللواء حسن شقير: "الجيش... نبض الوطن الذي لا يخبو".موضوع الغلاف: واميركا: التاريخ المعقّد بين المسموح والمحظور.حواران عن ازمة المياه والشحّ مع والمياه جو صدّي والمدير العام السابق فادي قمير، عن الاسباب والحلول.تحقيقات ومقابلات وتقارير حول ملفات التمديد لـ"اليونيفيل"، الحياد في لبنان، الانتخابات النيابية االمقبلة، اقتراع غير المقيمين، الحدود الجنوبية ولبنانية مزارع شبعا.تقارير اقليمية ودولية عن الحرب الايرانية - الاميركية، تطور الاوضاع في جنوبا وشرقا، ومآل المفاوضات حول إنهاء الحرب في غزة.تحقيقات حول مجلس الانماء والاعمار، قانون الاعلام الجديد، قرض الاسكان والقرض الدولي.المبنى الجديد لدائرة امن عام : اوسع واحدث واقرب.الامن العام يواصل نشر التوعية السيبرانية على امتداد الوطن، وينظم دورة تدريبية للمتطوعين الجدد.زياد الرحباني الى مثواه الاخير: تمرّد الفن ومرآة الوطن.غابريال يمين يتحدث عن مسرحيته الجديدة: "شغلة فكر"الى الابواب الدائمة في الثقافة والفن والرياضة، احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:www.general-security.gov.lb