تحركات لافتة لليونيفيل جنوباً.. ماذا حصل في بعض القرى؟

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سلمت "اليونيفيل" في احتفال رسمي مساعدات غذائية وطبية لعدد من البلديات الجنوبية، في "مركز باسل الثقافي" - صور، برعاية رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائد القوة اللواء ديوداتو أباغنارا.شملت المبادرة تقديم مساعدات غذائية وطبية لبلديات: ياطر، ، برج قلاوي، ، برعشيت، حولا، الجميجمة، البياض، خربة سلم، وعيتيت.أكد اللواء أباغنارا أن هذه" المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون المدني العسكري (CIMIC) بين اليونيفيل والمجتمع المحلي"، مشددًا على " البعثة دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".تأتي في سياق الجهود المستمرة لليونيفيل في دعم المجتمعات المحلية، حيث سبق أن نفذت البعثة عددًا من المشاريع التنموية والصحية في مختلف مناطق الجنوب اللبناني، بما في ذلك تقديم استشارات طبية وتوزيع أدوية في بلدة بيت ليف، وتنظيم برامج للتبرع بالتعاون مع اللبناني، وتقديم مساعدات لعدد من المؤسسات المحلية.(اوكالة الوطنية)