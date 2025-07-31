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لبنان

تحركات لافتة لليونيفيل جنوباً.. ماذا حصل في بعض القرى؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:41
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سلمت "اليونيفيل" في احتفال رسمي  مساعدات غذائية وطبية لعدد من البلديات الجنوبية، في "مركز باسل الأسد الثقافي" - صور،  برعاية رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائد القوة اللواء ديوداتو أباغنارا.
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شملت المبادرة تقديم مساعدات غذائية وطبية لبلديات: ياطر، ميس الجبل، برج قلاوي، الطيبة، برعشيت، حولا، الجميجمة، البياض، خربة سلم، وعيتيت.

أكد اللواء أباغنارا أن هذه" المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون المدني العسكري (CIMIC) بين اليونيفيل والمجتمع المحلي"، مشددًا على "التزام البعثة دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة لليونيفيل في دعم المجتمعات المحلية، حيث سبق أن نفذت البعثة عددًا من المشاريع التنموية والصحية في مختلف مناطق الجنوب اللبناني، بما في ذلك تقديم استشارات طبية وتوزيع أدوية في بلدة بيت ليف، وتنظيم برامج للتبرع بالدم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وتقديم مساعدات لعدد من المؤسسات المحلية.
 (اوكالة الوطنية)
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