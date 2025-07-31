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لبنان

أسعد الحريري في لقاء مع المحافظ عبود حول موسم بيروت السياحي

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:48
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 زار رئيس جمعية" تجّار لبنان الشمالي " أسعد الحريري صباح اليوم ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في بيروت حيث جرى عرض شامل لواقع العاصمة خلال الموسم السياحي الحالي والسياسات المتّبعة من قبل البلدية لإنجاح هذا الموسم الحيوي .
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وقد شدّد الحريري  في بيان على "أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة "، مشيرًا إلى أن" نجاح الموسم السياحي في بيروت يُشكّل رافعةً للاقتصاد الوطني وينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات التجارية والخدماتية ".
من جهته ، أكّد المحافظ عبود " التزام بلدية بيروت بتسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية كافة بالتنسيق مع القوى الأمنية والجهات المختصة من أجل ضمان بيئة آمنة وجاذبة للسياح والمواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين والمغتربين بواقع العاصمة ".
 وافاد البيان بانه" تمّ التوافق خلال اللقاء على تفعيل قنوات التنسيق والتواصل الدائم بين البلدية والجمعية والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض حسن سير الأنشطة التجارية والسياحية بما يسهم في تحقيق موسم ناجح يعكس صورة بيروت الحضارية".
(الوكالة الوطنية)
 
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