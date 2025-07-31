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لبنان

قردة تسللت من إسرائيل إلى هذه البلدة الجنوبية!

Lebanon 24
31-07-2025 | 05:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً من القردة تسلل من الجانب الإسرائيلي إلى أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي.
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