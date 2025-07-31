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لبنان

الكعكي: الجيش ضمانة وحدة لبنان وحصر السلاح بيده ضرورة وطنية

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:02
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توجه نقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي في بيان اليوم بالتهنئة الى الجيش اللبناني في عيده الثمانين، مؤكدا انه "كان وسيبقى الضمانة الاولى لوحدة لبنان واستقراره، وسيبقى الدرع الحامي لكل اللبنانيين، ولمؤسسات الدولة.
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وإعتبر الكعكي ان خير إحتفال، يمكن ان نكرم به الجيش هو تنفيذ قرار الدولة اللبنانية بكافة اركانها ومؤسساتها الدستورية والعسكرية، بحصرية السلاح بيد جيشنا الوطني، مع سائر المؤسسات الامنية، وهو الذي قدم التضحيات الجسام دفاعا عن لبنان ضد أعداء الخارج وفتن الداخل ونجح في إنجاز مهامه الوطنية الكبيرة رغم ضعف الامكانات وكثرة التحديات، وأبرزها العدوان الاسرائيلي المستمر ومحاولات تسلل الارهاب الى بلدنا".

أضاف الكعكي:"لقد عبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم في مناسبة عيد الجيش، وهو إبن هذه المؤسسة العسكرية الشريفة، خير تعبير عن هواجس اللبنانيين، وعن طموحاتهم ، وعن قرارهم الذي لا رجعة فيه ، بانه لا عودة الى حروب الاخرين على ارضنا او الى حروبنا، وان ما من لبناني مخلص يقبل بالانتحار او نحر الوطن خدمة لمصالح خاصة اواجندات خارجية". 
 
وتابع:"نحن في نقابة الصحافة، نؤيد موقف فخامة الرئيس ونشد على يديه في تنفيذ قرار الدولة الحاسم والحازم بحصر السلاح بيدها، وبتكليف الجيش اللبناني وحده بمهمة الدفاع عن لبنان، فهذا هو السبيل الوحيد للخلاص ، ومن غير ذلك فاننا سنفوت فرصة الانقاذ والنهوض ونذهب مباشرة الى الانهيار والزوال" .
أضاف الكعكي : لقد أثبت الجيش معدنه الوطني الاصيل وترجم شعاره المجيد،الشرف والتضحية والوفاء، فقد قدم الشهداء ، وبذل الغالي والنفيس من أجل صون الوطن، ومن واجب كل اللبنانيين وكل القوى السياسية، وخصوصا مكونات مجلس النواب والحكومة، ان تقف خلف الجيش، كما قال فخامة الرئيس، لان التجربة أثبتت ان سلاحه هو الامضى، وقيادته هي الاضمن ، والولاء له هو الامتن" .
 
وختم الكعكي مؤكدا "ان الجيش في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن بقيادة العماد رودولف هيكل، ورعاية وإشراف الرئيس العماد جوزاف عون، القائد الاعلى للقوات المسلحة، يحتاج منا كل الدعم والمؤازرة، وقد أوضح فخامة الرئيس اليوم سبل تعزيز الجيش وتقويته بشريا ماديا، وهذا ما يجب ان تترجمه المؤسسات الدستورية في أقرب وقت ، لان الجيش هو حصننا الاول والاخير، ومن دونه لا دولة ولا مؤسسات ولا شعب حر". 
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