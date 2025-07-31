بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟

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عقدت نقابة عمال ومستخدمي اجتماعا، وأصدرت بيانا استذكرت فيه " إنفجار مرفأ في 4/8/2020 في ذكراهم الخامسة الذين سقطوا في هذا اليوم وخاصة شهداء المؤسسة (أحياء وأمواتا)".وتساءلت النقابة:" بعد أن تم إصلاح ما تهدم وتدمر في محيط ، لماذا يبقى مبنى المؤسسة على حاله كعلامة فارقة في محيطه؟ فإلى متى سيبقى المبنى على حاله ويبقى الموظفون يعملون في المستوعبات و في ظروف صعبة لا تليق بهم؟".هل ان مراوغة ملف الطبابة عام 2024 سيتكرر في ملف تلزيم المبنى؟ أو هل من أسباب او أهداف وراء هذا التأخير ؟".وأهابت النقابة بوسائل الاعلام "توخي الدقة في موضوع الجباية في مؤسسة "، مذكرة أنها "رفعت الصوت مرارا وتكرارا باعادة الجباية الى كنف المؤسسة من خلال جباة يعملون تحت إشرافها وليس عبر شركات مقدمي خدمات التي أوصلتنا الى ما وصلت اليه من أخطاء وما شابه وتكلفة مالية على المؤسسة".