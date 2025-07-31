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لبنان

بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:17
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عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا، وأصدرت بيانا استذكرت فيه " شهداء إنفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 في ذكراهم الخامسة الذين سقطوا في هذا اليوم وخاصة شهداء المؤسسة (أحياء وأمواتا)".
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وتساءلت النقابة:" بعد أن تم إصلاح ما تهدم وتدمر في محيط مبنى مؤسسة كهرباء لبنان، لماذا يبقى مبنى المؤسسة على حاله كعلامة فارقة في محيطه؟ فإلى متى سيبقى المبنى على حاله ويبقى الموظفون يعملون في المستوعبات و في ظروف صعبة لا تليق بهم؟".
 
هل ان مراوغة ملف الطبابة عام 2024 سيتكرر في ملف تلزيم المبنى؟ أو هل من أسباب او أهداف وراء هذا التأخير ؟".

وأهابت النقابة بوسائل الاعلام "توخي الدقة في موضوع الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان"، مذكرة أنها "رفعت الصوت مرارا وتكرارا باعادة الجباية الى كنف المؤسسة من خلال جباة يعملون تحت إشرافها وليس عبر شركات مقدمي خدمات التي أوصلتنا الى ما وصلت اليه من أخطاء وما شابه وتكلفة مالية على المؤسسة". 
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