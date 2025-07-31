الجميّل: لحصر السلاح وترجمة موقف الرئيس بخطوات عملية

كتب " " عبر منصة "أكس": "في العيد الثمانين للجيش، سمعنا موقفاً واضحاً لا لُبس فيه لرئيس الجمهورية من ضرورة حصر السلاح اليوم قبل . نأمل أن تترجمه الحكومة الثلاثاء بخطوات عمليّة لتطبيق القانون على الجميع واستعادة وهيبتها".

Advertisement