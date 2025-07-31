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لبنان

الجميّل: لحصر السلاح وترجمة موقف الرئيس بخطوات عملية

Lebanon 24
31-07-2025 | 06:34
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كتب رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل عبر منصة "أكس": "في العيد الثمانين للجيش، سمعنا موقفاً واضحاً لا لُبس فيه لرئيس الجمهورية من ضرورة حصر السلاح اليوم قبل الغد. نأمل أن تترجمه الحكومة الثلاثاء بخطوات عمليّة لتطبيق القانون على الجميع واستعادة سيادة الدولة وهيبتها". 
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