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لبنان

بيضون بارك بإقرار تعديل بدل الإدارة للمديرين

Lebanon 24
31-07-2025 | 07:00
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بارك النائب اشرف بيضون عبر صفحته على منصة"اكس":" إقرار قانون تعديل بدل الإدارة. كما شرح النسبة التي أقرت للمدير المعين وهي ٢٠٪؜ من الراتب وكافة ملحقاته و١٥٪؜ من الراتب وكافة ملحقاته". 
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اضاف:"تأمّل بإنصاف الفائضين في التعليم الثانوي ٢٠٠٨-٢٠١٦ وإقرار مباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني وسائر المتعاقدين".
 
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