بيضون بارك بإقرار تعديل بدل الإدارة للمديرين

Advertisement

بارك النائب عبر صفحته على منصة"اكس":" إقرار قانون تعديل بدل الإدارة. كما شرح النسبة التي أقرت للمدير المعين وهي ٢٠٪؜ من الراتب وكافة ملحقاته و١٥٪؜ من الراتب وكافة ملحقاته".اضاف:"تأمّل بإنصاف الفائضين في التعليم الثانوي ٢٠٠٨-٢٠١٦ وإقرار مباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني وسائر المتعاقدين".