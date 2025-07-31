Advertisement

لبنان

عكار.. العثور على قنبلة منزوعة الصاعق قرب مؤسسة تربوية

Lebanon 24
31-07-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1398986-638895694941264327.jpg
Doc-P-1398986-638895694941264327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثر على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق بجانب مدرسة الحميدية الاسلامية على مقربة من مفترق بلدة  منيارة في عكار.
Advertisement
وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعمل الخبير العسكري على تفجيرها. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رئيس المنطقة التربوية في الشمال تفقد مراكز الامتحانات في عكار
lebanon 24
31/07/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على مسيّرة قديمة في أعالي جبال عكار
lebanon 24
31/07/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على قذيفة هاون قديمة تحت جسرعرقة في عكار
lebanon 24
31/07/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران منير خيرالله: يطلب الآباء من الدولة اللبنانية تحمّل مسؤوليتها كاملة بالحفاظ على المؤسسات التربوية
lebanon 24
31/07/2025 17:45:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:35 | 2025-07-31
10:30 | 2025-07-31
10:28 | 2025-07-31
10:26 | 2025-07-31
10:22 | 2025-07-31
10:17 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24