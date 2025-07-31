عكار.. العثور على قنبلة منزوعة الصاعق قرب مؤسسة تربوية

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عثر على منزوعة الصاعق بجانب مدرسة الحميدية الاسلامية على مقربة من مفترق بلدة منيارة في .وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعمل الخبير العسكري على تفجيرها. (الوكالة الوطنية)