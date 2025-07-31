رجّي ناقش الأوضاع مع بلاسخارت وشؤون الاغتراب مع وفد الجامعة الثقافية

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هنيس – بلاسخارت وأجرى معها جولة أفق تناولت مستجدات الأوضاع في لبنان وسوريا. ووضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء الاتصالات التي تقوم بها في المنطقة في سبيل تحقيق التهدئة والاستقرار.كما التقى الوزير رجّي وفداً من في العالم برئاسة الرئيس العالمي للجامعة روجيه هاني وعدداً من أعضاء يمثلون دولا عدة، وبحث معهم في شؤون اغترابية.وشدد الوفد على "تمسك المغتربين اللبنانيين بحقهم في الاقتراع لمئة وثمانية وعشرين نائباً للمساهمة ليس فقط بالنهوض الاقتصادي للبنان وانما المشاركة أيضا في بناء ". (الوكالة الوطنية)