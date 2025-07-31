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لبنان

رجّي ناقش الأوضاع مع بلاسخارت وشؤون الاغتراب مع وفد الجامعة الثقافية

Lebanon 24
31-07-2025 | 07:46
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس – بلاسخارت  وأجرى معها جولة أفق تناولت مستجدات الأوضاع في لبنان وسوريا. ووضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء الاتصالات التي تقوم بها في المنطقة في سبيل تحقيق التهدئة والاستقرار.
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كما التقى الوزير رجّي وفداً من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة الرئيس العالمي للجامعة روجيه هاني وعدداً من أعضاء المجلس العالمي يمثلون دولا عدة، وبحث معهم في شؤون اغترابية.

وشدد الوفد على "تمسك المغتربين اللبنانيين بحقهم في الاقتراع لمئة وثمانية وعشرين نائباً للمساهمة ليس فقط بالنهوض الاقتصادي للبنان وانما المشاركة أيضا في بناء السلطة التشريعية". (الوكالة الوطنية)
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