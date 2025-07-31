المطران ضاهر مهنئاً بعيد الجيش: أمان الوطن وراية فوق الطوائف

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وجه رئيس أساقفة وسائر للروم ، المطران إدوار ، "أسمى التهاني إلى قيادة وضباطا وأفرادا، بمناسبة عيده في الأول من اب"، معتبرا أن "هذه المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل وقفة تقدير لتضحيات جيش نذر نفسه لحماية ".وقال في بيان: "في زمن تتكاثر فيه الأزمات، يبقى الجيش اللبناني صمام أمان الوطن، وحامي وحدته، والسد المنيع في وجه الفتنة والانقسام"، مشددا على أن" دماء التي روت تراب هذا الوطن ستظل أمانة في أعناقنا جميعا".وأشاد " بثبات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة"، ودعا إلى" دعمها وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية في حفظ السلم الأهلي، وصون الأمن، والدفاع عن السيادة والوقوف الى جانبها لتتمكن من اداء مهمتها النبيلة".وختم بالقول: "نصلي من أجل هذا الجيش، ومن أجل أن يبقى الراية التي ترفرف فوق الجميع، فوق الطوائف والانقسامات، حاملا هموم الناس وأمان الوطن". (الوكالة الوطنية)