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لبنان

المطران ضاهر مهنئاً بعيد الجيش: أمان الوطن وراية فوق الطوائف

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:01
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وجه رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إدوار ضاهر، "أسمى التهاني إلى الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا، بمناسبة عيده في الأول من اب"، معتبرا أن "هذه المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل وقفة تقدير لتضحيات جيش نذر نفسه لحماية لبنان".
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وقال في بيان: "في زمن تتكاثر فيه الأزمات، يبقى الجيش اللبناني صمام أمان الوطن، وحامي وحدته، والسد المنيع في وجه الفتنة والانقسام"، مشددا على أن" دماء الشهداء التي روت تراب هذا الوطن ستظل أمانة في أعناقنا جميعا".

وأشاد " بثبات المؤسسة العسكرية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة"، ودعا إلى" دعمها وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية في حفظ السلم الأهلي، وصون الأمن، والدفاع عن السيادة والوقوف الى جانبها لتتمكن من اداء مهمتها النبيلة".

وختم بالقول: "نصلي من أجل هذا الجيش، ومن أجل أن يبقى الراية التي ترفرف فوق الجميع، فوق الطوائف والانقسامات، حاملا هموم الناس وأمان الوطن". (الوكالة الوطنية)
 
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