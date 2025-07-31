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لبنان

بالصورة.. حادث سير على أوتوستراد المدينة الرياضيّة

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:12
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وقع حادث سير على أوتوستراد المدينة الرياضية في بيروت، باتجاه خلدة، بين سيارتين ودراجة نارية.
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وأسفر الحادث عن وقوع إصابات ، كما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة.
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