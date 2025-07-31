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لبنان

تعديل دوام أمانة سجل عاليه لشهر أب.. الشؤون العقارية توضح

Lebanon 24
31-07-2025 | 08:41
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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية عن تعديل برنامج العمل في امانة السجل العقاري في عاليه لشهر أب 2025 ليصبح كالتالي :
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o ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة والافادات العقارية واظهار الحدود.
o ايام الثلاثاء الخميس تقديم طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع).
o المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 7 و 21 آب 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:
الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين.

الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.

o المكتب العقاري الكائن في السرايا سيقوم نهار الخميس في 14 و28آب باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب
o المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه سيقوم ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)
وطلبت المديرية العامة للشؤون العقارية من جميع المواطنين الذين قدموا معاملاتهم بين 1-1-2021 ولغاية 30-11-2022، إتمام النواقص ودفع الايصالات قبل 30-09-2025 (المهلة الاخيرة للتمديد)، وذلك حفاظا على حقوقهم بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد. (الوكالة الوطنية)
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