أحمد الحريري يعايد الجيش: الرئيس عون تحدث بلسان "الشراكة الوطنية"

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اعتبر لـ" " أحمد أن "رئيس الجمهورية تحدث اليوم، في عيد الجيش، بلسان "الشراكة الوطنية"، وما قاله كلام وطني مسؤول يقارب مسألة الاسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة من كافة جوانبها، وخطابه خارطة طريق نحو الإعمار والاستقرار تستحق اجماع اللبنانيين".وتوجه بالمناسبة عبر منصة "أكس"، بــ"تحية من القلب إلى التي تدافع عن بشرف، تضحية ووفاء".وأرفق كلامه ببوستر لـ"تيار المستقبل" يحيي فيه وتضحياته في عيده. (الوكالة الوطنية)