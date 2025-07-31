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لبنان

يرجّح أنه مفتعل.. حريق كبير في طرابلس

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:00
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‎اندلع حريق على طريق البيان في منطقة أبي سمراء – طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
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وسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماده.

‎لكن الحريق ما لبث أن اشتعل مجددًا وتبيّن من خلال الصور المتداولة أن النيران ناجمة عن إحراق مواد غذائية منتهية الصلاحية، ما يرجّح أن الحريق مفتعل.
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