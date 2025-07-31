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لبنان
يرجّح أنه مفتعل.. حريق كبير في طرابلس
Lebanon 24
31-07-2025
|
09:00
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اندلع حريق على طريق البيان في منطقة أبي سمراء –
طرابلس
، وفق مندوبة "
لبنان 24
".
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وسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماده.
لكن الحريق ما لبث أن اشتعل مجددًا وتبيّن من خلال الصور المتداولة أن النيران ناجمة عن إحراق مواد غذائية منتهية الصلاحية، ما يرجّح أن الحريق مفتعل.
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