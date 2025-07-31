يرجّح أنه مفتعل.. حريق كبير في طرابلس

‎اندلع حريق على طريق البيان في منطقة أبي سمراء – ، وفق مندوبة " ".

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وسارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماده.



‎لكن الحريق ما لبث أن اشتعل مجددًا وتبيّن من خلال الصور المتداولة أن النيران ناجمة عن إحراق مواد غذائية منتهية الصلاحية، ما يرجّح أن الحريق مفتعل.