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لبنان

شحادة شارك في فعالية "تيك توك" في مدينة بيروت الرقمية

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:04
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شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، في فعالية "تيك توك" التي أقيمت في مدينة بيروت الرقمية، حيث شدد على" أهمية التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الإبداعي وإبراز إمكانيات لبنان في هذا المجال الحيوي".
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وأكد شحادة لدى مشاركته في حلقة حوارية، أن" التكنولوجيا يمكن أن تُستخدم لخدمة المجتمع وتعزيز الشبكات بين الأفراد"، مشيرًا إلى أن "وزارة التكنولوجيا تعمل على تمكين لبنان من اللحاق بالتأخر الحاصل في هذا القطاع من خلال خمسة محاور استراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ورعاية المواهب اللبنانية، وتأسيس النظام البيئي الرقمي".

أضاف : " التحدي الأكبر هو توفير بيئة تتيح للبنانيين البقاء والعمل في وطنهم بدلًا من الهجرة، مشيرًا إلى أهمية التعليم والتوعية حول فوائد ومخاطر التكنولوجيا، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أشار شحادة إلى أن" لبنان يمتلك ثلاث ركائز أساسية للابتكار: التعليم العالي، القطاع الاستشفائي والصحي، والاقتصاد المعرفي"، مشددًا على أن" البلاد قادرة على تحقيق قفزات نوعية في هذا المجال رغم التحديات".

واختتم حديثه بتأكيد " رؤيته المستقبلية بأن يصبح لبنان مركزًا عالميًا للابتكار والتكنولوجيا، حيث تنمو الشركات المحلية لتصل إلى العالمية، معربًا عن أمله في أن تنطلق "تيك توك" الجديدة من هنا". (الوكالة الوطنية)
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