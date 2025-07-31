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لبنان

إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار .. ماذا حصل في طرابلس؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:03
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أُصيب شاب يُدعى "م.ح" بطلق ناري في قدمه، إثر إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار في منطقة القبة – مفرق المهنية في طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
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وبحسب المعلومات فقد تطور الخلاف بين “م.ح” و “ع.ح” إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة الأول حيث جرى نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج. 

وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث.
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