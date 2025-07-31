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لبنان

تعاون دفاعي مشترك في لقاء قائد الجيش والقيادة الوسطى الأميركية

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:18
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال  michael kurilla مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي.
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(الوكالة الوطنية)
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