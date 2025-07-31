تعاون دفاعي مشترك في لقاء قائد الجيش والقيادة الوسطى الأميركية

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي.

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(الوكالة الوطنية)