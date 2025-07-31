عون التقى قائد القيادة المركزية الأميركية لبحث التعاون العسكري

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استقبل رئيس الجمهورية ، ، في ، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كوريلا، على رأس وفد من القيادة، وذلك بحضور سفيرة الأميركية في ، السيدة ليزا جونسون.وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الجيشين اللبناني والأميركي، وسبل تعزيز التعاون العسكري.