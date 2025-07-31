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لبنان

عون التقى قائد القيادة المركزية الأميركية لبحث التعاون العسكري

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:47
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استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، في القصر الجمهوري، قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال مايكل كوريلا، على رأس وفد من القيادة، وذلك بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت، السيدة ليزا جونسون.
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وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين الجيشين اللبناني والأميركي، وسبل تعزيز التعاون العسكري.
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