سفيرة التشيك في مستشفى بعلبك: سنواصل تقديم الدعم

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استقبل مدير شكر، سفيرة التشيك في استر لوفروفا، يرافقها رئيسة والتعاون ليديا باسكوفا، ومساعدتها ، واطلعت على المشاريع والتجهيزات الطبية التي قدمتها تشيكيا لدعم المستشفى وتقديماته الصحية والاستشفائية لأهالي المنطقة.ووعدت السفيرة لوفروفا "بتقديم المزيد من الدعم والتجهيزات التي من شأنها أن تُعزّز قدرة الحكومي على تلبية احتياجات المرضى وتقديم اللائقة لهم". (الوكالة الوطنية)