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لبنان

سفيرة التشيك في مستشفى بعلبك: سنواصل تقديم الدعم

Lebanon 24
31-07-2025 | 09:48
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استقبل مدير مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، سفيرة جمهورية التشيك في لبنان استر لوفروفا، يرافقها رئيسة قسم الاقتصاد والتعاون ليديا باسكوفا، ومساعدتها ماري رزق، واطلعت على المشاريع والتجهيزات الطبية التي قدمتها تشيكيا لدعم المستشفى وتقديماته الصحية والاستشفائية  لأهالي المنطقة.
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ووعدت السفيرة لوفروفا "بتقديم المزيد من الدعم والتجهيزات التي من شأنها أن تُعزّز قدرة مستشفى بعلبك الحكومي على تلبية احتياجات المرضى وتقديم الخدمات الصحية اللائقة لهم". (الوكالة الوطنية)
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