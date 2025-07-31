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لبنان

العلامة فضل الله الجيش سياج الوطن

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:09
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توجَّه العلامة السيد علي فضل الله بالتهنئة إلى الجيش اللبناني في عيده، مشيرا إلى "أنه يمثّل سياجًا لهذا الوطن، ودعامة أساسية من دعائمه، ومظهرًا من مظاهر الوحدة فيه، وعنوانًا لقوته ومنعته. وهو الذي قدَّم التضحيات الجسام في سبيل الوطن، ولم يبخل بها كلما توافرت له الظروف والإمكانات، سواء في مواجهة العدو الصهيوني أو الإرهاب".
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وأضاف: "إننا ندعو في هذه المناسبة إلى تعزيز الجيش على كل الصعد، ليتمكّن من القيام بالدور المطلوب في حماية حدود الوطن، ومنع كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمنه واستقراره أو المسّ بوحدته".
 
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