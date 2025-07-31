العلامة فضل الله الجيش سياج الوطن

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توجَّه العلامة بالتهنئة إلى في عيده، مشيرا إلى "أنه يمثّل سياجًا لهذا الوطن، ودعامة أساسية من دعائمه، ومظهرًا من مظاهر الوحدة فيه، وعنوانًا لقوته ومنعته. وهو الذي قدَّم التضحيات الجسام في سبيل الوطن، ولم يبخل بها كلما توافرت له الظروف والإمكانات، سواء في مواجهة العدو أو الإرهاب".وأضاف: "إننا ندعو في هذه المناسبة إلى تعزيز الجيش على كل الصعد، ليتمكّن من القيام بالدور المطلوب في حماية حدود الوطن، ومنع كل من تسوِّل له نفسه العبث بأمنه واستقراره أو المسّ بوحدته".