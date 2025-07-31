ممثل قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على ضريح العماد فيكتور خوري

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قام وفد من برئاسة العميد زاهر الأسعد ممثلا العماد رودولف هيكل، بوضع اكليل زهر على قائد الجيش ووزير الدفاع السابق العماد فيكتور يوسف ، عند مدافن العائلة في مار المعمدان - عمشيت لمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني.وأدت ثلة من فوج مغاوير البحر ومفرزة من موسيقى الجيش وعناصر من الشرطة العسكرية مراسم التشريفات، وعزفت لحن الموت والنشيد الوطني ثم وقف الجميع عن روحه. (الوكالة الوطنية)