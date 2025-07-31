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لبنان

ممثل قائد الجيش يضع إكليلًا من الزهر على ضريح العماد فيكتور خوري

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:22
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قام وفد من قيادة الجيش برئاسة العميد زاهر الأسعد ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بوضع اكليل زهر على ضريح قائد الجيش ووزير الدفاع السابق العماد فيكتور يوسف الخوري، عند مدافن العائلة في كنيسة مار يوحنا المعمدان - عمشيت لمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني.
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وأدت ثلة من فوج مغاوير البحر ومفرزة من موسيقى الجيش وعناصر من الشرطة العسكرية مراسم التشريفات، وعزفت لحن الموت والنشيد الوطني ثم وقف الجميع دقيقة صمت عن روحه. (الوكالة الوطنية)
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