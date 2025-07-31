Advertisement

لبنان

التباس.. وتوضيح من وزير المالية

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1399058-638895811779218674.png
Doc-P-1399058-638895811779218674.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن ما يثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكونة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية، فيه التباس واضح، وأشار أمام وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زاره برئاسة البروفسور فؤاد زمكمل الى أن الموضوع الأساسي يبقى في إطار تطبيق القوانين، كاشفاً عن دراسة اعدتها مديرية الواردات حول هذه الضرائب بيّنت ان المبالغ الاجمالية لكل العمليات لن تتجاوز الـ 20 مليون دولار خلافاً للتخيم المثار حيال تقديرها بـ /1.2/ مليار دولار أميركي.
Advertisement

وقال إن ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه.

الوزير جابر استمع الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بإيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءاً كبيراً من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي .

وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات طالب الوفد بالسماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية، كما طالبوا أن تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة  في البنوك وفق سعر ملائم.
وقد اطلع الوزير جابر الوفد أن الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة.

وكان الوزير جابر عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي Enrique Armas اجتماعاً ضم عدداً من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع Armas اجتماعاً آخر ضم فريقاً متخصصاً بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام حيث أبلغهم الوزير جابر عن المراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشدداً على ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشان الرواتب ومسألة التقاعد على السواء.
 
مواضيع ذات صلة
المالية توضّح بشأن ملف النفايات: صرف المستحقات مستمر بقرار من الحكومة
lebanon 24
31/07/2025 20:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
lebanon 24
31/07/2025 20:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول
lebanon 24
31/07/2025 20:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
lebanon 24
31/07/2025 20:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:41 | 2025-07-31
13:17 | 2025-07-31
13:02 | 2025-07-31
12:54 | 2025-07-31
12:52 | 2025-07-31
12:36 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24