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لبنان

اللواء شقير استقبل رئيس جامعة القديس يوسف

Lebanon 24
31-07-2025 | 10:52
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه بعد ظهر اليوم رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكّاش في زيارةٍ تم خلالها بحث تفعيل سُبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام وجامعة القديس يوسف.
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