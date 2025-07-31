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لبنان
بايراقداريان: تكريم مستحق لرياضيين رفعوا اسم لبنان خارجيًا
Lebanon 24
31-07-2025
|
10:58
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كرمت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان عددا من الرياضيين الذين مثلوا
لبنان
خارجيا، وحازوا على ميداليات أو مراتب أولى في الألعاب الجماعية أو الفردية، خلال شهري نيسان وأيار 2025، وهو ما سيتكرر تباعا في الأشهر المقبلة.
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واستقبلت بايراقداريان منتخبي
كرة القدم
للبراعم دون 14 سنة، والناشئات دون 17 سنة، وسبعة من أبطال ألعاب القوى، وستة من أبطال الجودو، وأربعة من أبطال التايكواندو، وبطلة التزلج على الثلج
سارة زيدان
.
وقالت بايراقداريان للرياضيات والرياضيين ان "
وزارة الشباب
والرياضة فخورة بوجودهم في مكاتبها، فهم الذين تحدوا وتحضروا واستعدوا على الرغم من كل الظروف الصعبة، لعبوا ونافسوا وفازوا ورفعوا اسم وطنهم عاليا".
وأكدت أن "الشكر والتقدير والتكريم هو أقل ما يمكن القيام به"، مقدرة "لكل
رياضي
أنجز أم لم ينجز أنه يسعى باللحم الحي"، شاكرة "للاتحادات الرياضية عملها وجهودها التطوعية لتحقيق إنجازات تضع الوطن دائما على الخارطة الدولية".
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