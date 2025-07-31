"مستعدّين كرمالك لكلّ شي"... فيديو جديد للجيش بمناسبة عيده شاهدوه

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"خلّوا ولادنا يحلموا لبكرا، وتعو نسلّم أمرنا لأبطال دايمًا حاضرين، وعطول سهرانين وما بيتعبوا. ورغم كلّ الصعوبات، مستعدّين كرمالنا لكلّ شي."