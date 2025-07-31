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لبنان

"مستعدّين كرمالك لكلّ شي"... فيديو جديد للجيش بمناسبة عيده شاهدوه

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:17
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نشرت قيادة الجيش عبر حسابها الرسمي على منصة يوتيوب فيديو بمناسبة العيد الثمانين للجيش، تحت عنوان "مستعدّين كرمالك لكلّ شي". وجاء في الفيديو:
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"خلّوا ولادنا يحلموا لبكرا، وتعو نسلّم أمرنا لأبطال دايمًا حاضرين، وعطول سهرانين وما بيتعبوا. ورغم كلّ الصعوبات، مستعدّين كرمالنا لكلّ شي."

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