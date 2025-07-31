بعد الغارات... هل من إصابات في البقاع؟

أفادت مندوبة " "، أنّ لا إصابات في الإسرائيليّة التي استهدفت السلسلة الشرقية.

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وأشارت إلى أنّ فرق الإسعاف لم تصل بعد إلى مكانٍ تمّ إستهدافه في .