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لبنان

بعد الغارات... هل من إصابات في البقاع؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا إصابات في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت السلسلة الشرقية.
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وأشارت إلى أنّ فرق الإسعاف لم تصل بعد إلى مكانٍ تمّ إستهدافه في البقاع.
 
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