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لبنان
النقيب الحسن هنأ بعيد الجيش: يؤمن بوحدة لبنان واستقراره
Lebanon 24
31-07-2025
|
11:41
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هنأ
نقيب المحامين
في
طرابلس
سامي مرعي الحسن
،
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
بعيد الجيش.
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وقال في تصريح: "يأتي عيد الجيش والبلاد أحوج ما تكون إلى هذه
المؤسسة الوطنية
الجامعة التي تزود عن
لبنان
شعباً وأرضاً ومؤسسات، وتجابه أعداء لبنان على الرغم من ضآلة إمكانياتها، رائدها الإرادة الحرة والصلبة لرجالها قيادة وضباطا وأفرادا".
وأضاف:" إن الجيش الذي يؤمن كما نحن بأن لا أمن بالتراضي، له منا التقدير والإحترام بعيده، هذا الجيش الذي يؤمن بوحدة لبنان واستقراره وسلامة أبنائه".
ودعا الحسن المواطنين إلى الإلتفاف حوله قيادة وأفرادا تثبيتا للسلم الأهلي واستقرار البلاد، ولما يمثله من إنصهار وطني يتجسد في هذه المؤسسة الجامعة.
وختم:" بهذه المناسبة العظيمة، نتقدم منكم بأحر التهاني القلبية، سائلين الله
القدير
أن يعطيكم القوة والصبر والتصميم للنهوض بمسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار، متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم لما فيه الخير لبلدنا الحبيب لبنان".
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