وزير الداخلية بحث مع زواره في شؤون بلدية بيروت

Advertisement

التقى والبلديات في مكتبه اليوم، محافظ القاضي ، لمدينة بيروت ، وقائد فوج إطفاء بيروت العميد .وخلال اللقاء، جرى عرض شؤون ، ومتابعة أوضاع ضباط وعناصر فوج الإطفاء، لا سيما تحسين ظروف عملهم وتوفير الدعم اللازم لتعزيز جهوزيتهم في تنفيذ المهام.