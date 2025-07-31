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لبنان

وزير الداخلية بحث مع زواره في شؤون بلدية بيروت

Lebanon 24
31-07-2025 | 11:53
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التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت إبراهيم زيدان، وقائد فوج إطفاء بيروت العميد ماهر العجوز.
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وخلال اللقاء، جرى عرض شؤون بلدية بيروت، ومتابعة أوضاع ضباط وعناصر فوج الإطفاء، لا سيما تحسين ظروف عملهم وتوفير الدعم اللازم لتعزيز جهوزيتهم في تنفيذ المهام.
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