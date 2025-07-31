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لبنان

وزير الدفاع الإسرائيليّ: هذا ما استهدفناه في البقاع وجنوب لبنان

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:00
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كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم، أنّ "سلاح الجو هاجم بنى تحتية لحزب الله بما في ذلك أكبر مواقع إنتاج الصواريخ الدقيقة". 
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اضاف كاتس: "أي محاولة من حزب الله لإعادة تأهيل نفسه ستقابل بقوة لا هوادة فيها".

وقبل قليل، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة استهدفت عددًا كبيرًا من المناطق البقاعية والجنوبية.
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