وزير الدفاع في عيد الجيش: تنفيذ الـ1701 بكل مندرجاته يوصل الى تثبيت الإستقرار

صدر عن ميشال منسى التالي:

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في الأول من آب عيد الجيش الوطني اللبناني،

أتوجه الى أفراد القوات المسلّحة الشرعية قيادةً وضباطًا ورتباءً وجنودًا، بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل، لتضحياتهم وشجاعتهم ومناقبيتهم والتزامهم. لصونهم والذود عن الأرض وحفظ السيادة وبذل الدماء وتقديم الأرواح دفاعًا عن وشعبه وفرادته وإرثه وتاريخه ووحدته الوطنية.

ثمانون عامًا من عمر والجيش يكبر ولا يشيخ، يعمّر ولا يدمّر، يشرق ولا يغيب، ينتصر ولا ينكسر. أبطاله منتصرون وشهداؤه خالدون واللبنانيون بسلاحه الشرعي متمسكون ولبندقيته وحدها يأمنون. ثمانون عامًا وأنتم إكليل الغار على جبين الوطن، أنتم الدرع والصخرة وحجر الزاوية في الوطن وكيان لبنان. كنتم دائمًا جنودًا مؤمنين ميامين، لا يروّعكم عدو ولا يخيفكم تهديد ولا يثنيكم وعيد. ولأن وطننا ما برح منذ مئات ومئات السنين يعيش على خط الزلازل ونشوء أمم وزوال ممالك ودول، فهو اليوم، كما قدره دومًا، في قلب الخطر وعين وأحلك ظرف وأدق منعطف.

إن تنفيذ القرار الأممي ١٧٠١ بكل مندرجاته يوصل الى تثبيت الإستقرار وترسيخ الأمن في الجنوب كمنطلق الى كل الأراضي وتعزيز مصداقية بواسطة قواها الشرعية وأنتم في مقدمتها ورأس حربتها. العيون شاخصة اليكم والآمال معلّقة عليكم والقلوب تنبض بمحبتكم. إن تضحياتكم أكبر من أن تقابل بمردود مادي أو مساعدة إجتماعية ودماؤكم أعلى من المراتب وأغلى من المكاسب. نعاهدكم بالعمل على تأمين ما تستحقون من إستقرار مادي ومعيشي وحياة لائقة كريمة جديرة بعطائكم في سبيل لبنان.

كونوا، كما كنتم دائمًا، الساهرة على لبنان، دافعوا عن الارض والشعب والكيان، تمسكوا بتقاليد النخوة والشرف والشجاعة التي تعلمتموها في الجيش واتكلوا في تأدية واجبكم الوطني النبيل وثقوا أن شعبكم يحبكم ولا يرضى عنكم بديل.

عشتم وعاش وعاش لبنان.