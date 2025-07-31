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لبنان

بالغارات... إسرائيل تردّ على نعيم قاسم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2025 | 12:17
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شنّ العدوّ الإسرائيليّ سلسلة غارات عصر اليوم، مستهدفا البقاع والجنوب، بعد يومٍ واحدٍ من خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي أعلن أنّ "الحزب" لن يرضخ لإملاءات إسرائيل، عبر التخلّي عن سلاحه.
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وقال خبير عسكريّ تعليقاً على الغارات الإسرائيليّة العنيفة، إنّ "إسرائيل ردّت بالنار مرّة جديدة على "حزب الله"، وخصوصاً وأنّ الشيخ قاسم أشار إلى أنّ "الحزب" لن يعمد إلى تسليم سلاحه".

وأضاف الخبير عينه لـ"لبنان 24"، أنّ "إسرائيل أرادت توجيه رسالة حاسمة لقاسم مفادها أنّها مستمرّة في شنّ الغارات طالما أنّ "الحزب" متمسّك بسلاحه".

وتابع أنّ "تحليق طائرات العدوّ أيضاً فوق الضاحية الجنوبيّة لبيروت رسالة لقاسم، أنّ المدينة ستكون من ضمن بنك أهداف إسرائيل، إنّ لم يرضخ "الحزب" للأمر الواقع".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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