بالغارات... إسرائيل تردّ على نعيم قاسم

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شنّ العدوّ الإسرائيليّ سلسلة غارات عصر اليوم، مستهدفا والجنوب، بعد يومٍ واحدٍ من خطاب لـ" " الشيخ ، الذي أعلن أنّ "الحزب" لن يرضخ لإملاءات ، عبر التخلّي عن سلاحه.وقال خبير عسكريّ تعليقاً على الإسرائيليّة العنيفة، إنّ "إسرائيل ردّت بالنار مرّة جديدة على "حزب الله"، وخصوصاً وأنّ الشيخ أشار إلى أنّ "الحزب" لن يعمد إلى تسليم سلاحه".وأضاف الخبير عينه لـ" "، أنّ "إسرائيل أرادت توجيه رسالة حاسمة لقاسم مفادها أنّها مستمرّة في شنّ الغارات طالما أنّ "الحزب" متمسّك بسلاحه".وتابع أنّ "تحليق طائرات العدوّ أيضاً فوق الضاحية الجنوبيّة لبيروت رسالة لقاسم، أنّ المدينة ستكون من ضمن بنك أهداف إسرائيل، إنّ لم يرضخ "الحزب" للأمر الواقع".