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لبنان

شيخ العقل عرض مع زواره موضوع السويداء: لفك الحصار ومعالجة الواقع الإنساني

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:21
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بحث شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، التطورات في المنطقة وخاصة ما جرى في محافظة السويداء اخيرا.
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واطلعت بلاسخارت من شيخ العقل على الواقع الراهن، شارحًا لها "هول الكارثة الإنسانية والفظاعات التي حصلت، واستمرار الحصار المفروض على المحافظة والواقع المأساوي المعاش، في ظل غياب مقوّمات الحياة المعيشية الأساسية وفقدان الأمن الغذائي من قمح وطحين ومياه وكذلك الكهرباء والمحروقات، واستمرار احتلال بعض القرى من قبل المسلحين واحتجاز العشرات من المختطفين والمختطفات بينهم شيوخ ونساء وأطفال".

وداع أبي المنى "الأمم المتحدة وجميع الدول المؤثرة على الدولة السورية، السعي الحثيث لفك الحصار، والإسراع في معالجة الواقع المأساوي الذي لا يجوز التغاضي عنه، وإيجاد السبل الآيلة لتوفير الحلول الكفيلة بوقف وطأة الاستنزاف الإنساني والبشري الحاصلين".

من جانبها، أكدت بلاسخارت على "سعي الأمم المتحدة لتسهيل عمليات الإغاثة ووصول المساعدات"، مشددة على "اعتبار المرحلة دقيقة جدا وتتطلب مراعاة الواقع الراهن بالحكمة والتبصّر لخير الأمور".
 
وفي سياق متصل، التقى شيخ العقل سفير هولندا في لبنان فرانك مولن، يرافقه مستشاره السياسي ياسبر كابتاين، وجرى استعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والتطورات الحاصلة في محافظة السويداء، وأهمية الوصول إلى الاستقرار المنشود. كذلك التقى سفير تونس في لبنان بوراوي الامام في زيارة وداعية، عبّر خلالها بوراوي عن تضامنه التام حيال ما جرى في السويداء، منوها بـ"تعاطي سماحة شيخ العقل مع ما حصل بحكمة ورويّة، وأهمية تغليب العقل لتجنيب لبنان تداعيات الأحداث الأليمة التي حصلت وضرورة الحفاظ على تماسك هذا الوطن الشقيق ووحدته الداخلية".
 
من جهة ثانية، تواصل شيخ العقل مع رئيس الهلال الأحمر العربي السوري  حازم بقلة، حيث جرى تناول الواقع الإنساني في السويداء وكيفية المساعدة في توفير المساعدات الضرورية لسكان المحافظة.
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