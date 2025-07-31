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لبنان

نشرت صورة برفقة جنديات... هكذا هنأت السيدة الأولى الجيش في عيده

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:35
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نشرت السيدة الأولى نعمت عون عبر حسابها على منصة "إكس" صورة لها برفقة عدد من جنديات الجيش، وكتبت:
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"أنتم تحرصون على إنجاح كل مهمة نقوم بها معًا… أنتم أكثر من فريق، أنتم عائلتي.شكرًا لكم، كل عام وجيشنا بألف خير!".


 
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