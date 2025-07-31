في الجلسة المسائيّة... إليكم ما أقرّه مجلس النواب

أقرّت لمجلس النواب في جلستها المسائية مشروع القانون الوارد في المرسوم 315، المتعلّق بتنظيم العدلي بمادة وحيدة.

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كما أقرّ مجلس النواب مشروع قانون إصلاح المصارف، بعد موافقة 57 نائباً عليه، مقابل 7 صوّتوا ضدّه، و14 نائباً امتنعوا عن التصويت.

كذلك، أقرّ المجلس إقتراح القانون الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية.

وأقرّ مجلس النواب القانون الرامي الى التعديل بعد احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته - تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة.



وأعاد المجلس مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية.

بريّ

وقال ، إنّ "رئيس الحكومة أكّد لي أنّه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكوميّة لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على أنّ ننتهي منه كحد اقصى في شهر ايلول".

أما ، فأصر على تعديل الملحق المتعلق بتراتبية الاموال الخاصة لامتصاص الخسائر وذلك باستثناء اموال المودعين من الخسائر وترحيلها إلى قانون استرداد الودائع والفجوة المالية.