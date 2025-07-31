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لبنان

في الجلسة المسائيّة... إليكم ما أقرّه مجلس النواب

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:41
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أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها المسائية مشروع القانون الوارد في المرسوم 315، المتعلّق بتنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة.
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كما أقرّ مجلس النواب مشروع قانون إصلاح المصارف، بعد موافقة 57 نائباً عليه، مقابل 7 صوّتوا ضدّه، و14 نائباً امتنعوا عن التصويت.
 
 
كذلك، أقرّ المجلس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية.
 
 
وأقرّ مجلس النواب القانون الرامي الى التعديل بعد احكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته - تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة.
 
 
وأعاد المجلس مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة الى لجنة الصحة النيابية.
 
 
بريّ
 
 
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنّ "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد لي أنّه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكوميّة لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على أنّ ننتهي منه كحد اقصى في شهر ايلول".
 
 
 
 
أما النائب ابراهيم كنعان، فأصر على تعديل الملحق المتعلق بتراتبية الاموال الخاصة لامتصاص الخسائر وذلك باستثناء اموال المودعين من الخسائر وترحيلها إلى قانون استرداد الودائع والفجوة المالية.
 
 
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