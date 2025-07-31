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لبنان

"الحزب" في زيارة لـ جورج عبدالله: المقاومة مستمرة حتى تحصين البلد

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:36
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زار وفد قيادي من "حزب الله"، اللبناني جورج عبد الله في منزله في القبيات، وضم كلا من أعضاء المجلس السياسي محمود قماطي، غالب أبو زينب، علي ضاهر، محمد صالح، إلى جانب مسؤول الحزب في الشمال رضا أحمد.
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وفي كلمة ألقاها باسم الوفد، شدد قماطي على "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة ما يهدد لبنان"، وقال: "إن المقاومة في لبنان تضم كل المكونات الوطنية التي تؤمن بمواجهة أعداء لبنان"، مضيفًا: "أن المقاومة مستمرة حتى تحصين البلد في وجه الخطر الوجودي".
 
وتابع: "نحن مدعوون إلى وحدة وطنية في مواجهة العدو الصهيوني ولجعل لبنان بلدا قويا، بعيدا من خطاب الاستجداء وتوسل الخارج".

بدوره، أكد عبد الله أن "المقاومة هي درع لبنان في بناء دولة كل اللبنانيين"، داعيا إلى "التوحد خلف الجيش الوطني".
 
 
وقال: "لسنا هواة حمل سلاح، ومن قدّم خيرة قيادته قرابين شهادة للدفاع عن حدود لبنان هو المدماك الأول والأمين الأول على كرامة الوطن". كما شدد على أن "المقاومة لن تركع، فنحن لسنا في موقع ضعف، بل نرفع شعار وحدة لبنان وقوة جيشه القادر على مواجهة العدوان".
 
 
وأكد عبدالله أن "لبنان لن يكون مطيّة لأي مشروع يخدم العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال".

وفي الختام، قدم الوفد إلى عبد الله درعا تكريمية بإسم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.
 
 
كما هنأ وفد من "تجمع اللجان والروابط الشعبية" و"الندوة الشمالية" و"لجنة كسر الحصار على غزة" و"اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني"، جورج عبد الله.

وضم الوفد: فيصل درنيقة، الدكتور هاني سليمان، الدكتورة هبة قبيسي، سمير حصني، يحيى المعلم، نبيل حلاق، يقظان قاوقجي، عاصم الحسيني، محمد سلطان، سلوى محمد وابراهيم حجو.
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