محاضر ضبط بالجملة... واحتجاجات

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عدد من أصحاب المولدات الذين تواصل معهم " 24"، عبّروا عن احتجاجهم على هذا الإجراء، معتبرين أن التسعيرة الرسمية لا تُراعي التكاليف الحقيقية التي يتحملونها، خصوصًا في فصل الصيف، حيث يشهد الطلب على الكهرباء ارتفاعًا كبيرًا.





وأشار هؤلاء إلى أنهم يواجهون أعطالًا يومية بسبب الضغط الزائد على المولدات، ما يفرض عليهم إجراء صيانة فورية لإعادة الكهربائي إلى المشتركين، هذا بالإضافة إلى غلاء أسعار قطع الغيار وارتفاع أجور الفنيين، حيث لا تقل كلفة أي إصلاح عن 50 دولارًا.



علم " " أن عددًا كبيرًا من أصحاب المولدات الخاصة في البلدات الشمالية تلقوا محاضر ضبط، وقد حُدِّدت مواعيد محاكمات لبعضهم، وذلك بسبب مخالفتهم التسعيرة المحددة من قبل والمياه.عدد من أصحاب المولدات الذين تواصل معهم " 24"، عبّروا عن احتجاجهم على هذا الإجراء، معتبرين أن التسعيرة الرسمية لا تُراعي التكاليف الحقيقية التي يتحملونها، خصوصًا في فصل الصيف، حيث يشهد الطلب على الكهرباء ارتفاعًا كبيرًا.وأشار هؤلاء إلى أنهم يواجهون أعطالًا يومية بسبب الضغط الزائد على المولدات، ما يفرض عليهم إجراء صيانة فورية لإعادة الكهربائي إلى المشتركين، هذا بالإضافة إلى غلاء أسعار قطع الغيار وارتفاع أجور الفنيين، حيث لا تقل كلفة أي إصلاح عن 50 دولارًا.

وأكدوا أن هامش الربح تقلّص بشكل كبير، ما دفعهم إلى رفع التسعيرة لتغطية التكاليف.





وطالب أصحاب المولدات وزارة الطاقة بمراجعة آلية التسعير، وتعديلها لتكون أكثر واقعية ومنصفة، أو تعويضهم عن الخسائر التي تكبّدوها، بما في ذلك الضرائب والرسوم، ولا سيما تلك المفروضة سابقًا على المحروقات، والتي زادت من أعبائهم المالية دون مراعاة لواقعهم أو لكلفة التشغيل المتصاعدة.





وأشار البعض إلى أن من لديه حماية من البلدية لا تطاله أي محاضر ضبط، رغم اعتماده تسعيرة غير رسمية، ما دفعهم إلى التساؤل عن سبب استهدافهم تحديدًا دون غيرهم.