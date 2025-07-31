Advertisement

لبنان

محاضر ضبط بالجملة... واحتجاجات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
31-07-2025 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1399114-638895885670123078.png
Doc-P-1399114-638895885670123078.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24" أن عددًا كبيرًا من أصحاب المولدات الخاصة في البلدات الشمالية تلقوا محاضر ضبط، وقد حُدِّدت مواعيد محاكمات لبعضهم، وذلك بسبب مخالفتهم التسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه.
Advertisement


عدد من أصحاب المولدات الذين تواصل معهم "لبنان 24"، عبّروا عن احتجاجهم على هذا الإجراء، معتبرين أن التسعيرة الرسمية لا تُراعي التكاليف الحقيقية التي يتحملونها، خصوصًا في فصل الصيف، حيث يشهد الطلب على الكهرباء ارتفاعًا كبيرًا.


وأشار هؤلاء إلى أنهم يواجهون أعطالًا يومية بسبب الضغط الزائد على المولدات، ما يفرض عليهم إجراء صيانة فورية لإعادة التيار الكهربائي إلى المشتركين، هذا بالإضافة إلى غلاء أسعار قطع الغيار وارتفاع أجور الفنيين، حيث لا تقل كلفة أي إصلاح عن 50 دولارًا.

وأكدوا أن هامش الربح تقلّص بشكل كبير، ما دفعهم إلى رفع التسعيرة لتغطية التكاليف.


وطالب أصحاب المولدات وزارة الطاقة بمراجعة آلية التسعير، وتعديلها لتكون أكثر واقعية ومنصفة، أو تعويضهم عن الخسائر التي تكبّدوها، بما في ذلك الضرائب والرسوم، ولا سيما تلك المفروضة سابقًا على المحروقات، والتي زادت من أعبائهم المالية دون مراعاة لواقعهم أو لكلفة التشغيل المتصاعدة.


وأشار البعض إلى أن من لديه حماية من البلدية لا تطاله أي محاضر ضبط، رغم اعتماده تسعيرة غير رسمية، ما دفعهم إلى التساؤل عن سبب استهدافهم تحديدًا دون غيرهم.
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب أبقار شاردة
lebanon 24
01/08/2025 02:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جولات تفتيشية في النبطية وحاصبيا... محاضر ضبط وإنذارات لمخالفين
lebanon 24
01/08/2025 02:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مُنع عن العمل.. محضر ضبط بحق صاحب ملحمة
lebanon 24
01/08/2025 02:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
محضر ضبط بحقّ صاحب معمل "كرواسان"
lebanon 24
01/08/2025 02:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-07-31
16:29 | 2025-07-31
16:17 | 2025-07-31
15:32 | 2025-07-31
15:26 | 2025-07-31
15:13 | 2025-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24