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لبنان

خلال عملية دهم... تعرّض دوريّة لـ"الريجي" لإطلاق نار

Lebanon 24
31-07-2025 | 12:54
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" ، في بيان، ان "احدى دورياتها تعرّضت لإطلاق نار، ردّت عليه بالمثل خلال تنفيذها عملية دهم في مخيم البص في صور، اسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسل المزور وتوقيف ثلاثة مهرّبين".
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