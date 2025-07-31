Advertisement

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " ، في بيان، ان "احدى دورياتها تعرّضت لإطلاق نار، ردّت عليه بالمثل خلال تنفيذها عملية دهم في مخيم البص في صور، اسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسل المزور وتوقيف ثلاثة مهرّبين".