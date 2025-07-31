مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon

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وقّع رئيس نقابة أصحاب بو نادر ورئيس منظمة " التجارة العادلة" في Fair Trade ، سمير بين النقابة والمنظّمة، بهدف "التنسيق والتعاون بينهما على وضع أسس مشتركة لدعم مشاركة المنتسبين الى النقابة في ، وتخفيض تكاليف الجناج اللبناني الذي يُعتبر نافذة أساسيّة وواجهة مهمّة للصناعيين للإطلالة على الأسواق الخارجيّة، والتعريف بمنتجاتهم تمهيداً لعقد شراكات تؤدّي الى تنمية صادرات الوطنية"، بحسب بيان مشترك.وقال بو نادر:" تكرّس مذكرة التفاهم مع Fair Trade Lebanon مفهوماً جديداً للعمل، نتطلّع معاً إلى انجاحه، وبلورة نتائجه عملياً لمساعدة صناعيي الغذاء لتحقيق مكاسب جديدة على صعيد اجراء لقاءات بارزة مع المستوردين والمورّدين العالميين ومع أصحاب الكبرى في الخارج، وهم ينتظرون المعارض لزيارتها والاطّلاع على ما يستحوذ انتباههم، وبالتالي انتباه المستهلكين خارج لبنان".بدوره، علّق عبد الملك أهميّة كبرى على "توقيع المذكرّة التي تُشكّل صادراتها إلى جميع أصقاع العالم ربع حجم التصدير الصناعي من لبنان"، ونوه بأن "قطاع الصناعات الغذائية له أهمية أساسية كونه يؤمّن حاجات يستهلكها الإنسان يومياً وهو ركيزة يُعتمد عليها في تأمين وضمان الأمن الغذائي من حيث الكمية والنوعية والتكلفة. من هنا يأتي التحدّي والرهان على نجاح النقابة كما عوّدتنا، في أن تكون رائدة في دعم المنتسبين إليها ومواكبتهم في سعيهم لتصدير إنتاجهم عبر المشاركة في المعارض الدولية".