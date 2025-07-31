28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مذكرة تفاهم بين نقابة الصناعات الغذائية ومنظمة التجارة العادلة Fair Trade Lebanon
Lebanon 24
31-07-2025
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع رئيس نقابة أصحاب
الصناعات الغذائية اللبنانية
رامز
بو نادر ورئيس منظمة " التجارة العادلة" في
لبنان
Fair Trade
lebanon
، سمير
عبد الملك
مذكرة تفاهم
بين النقابة والمنظّمة، بهدف "التنسيق والتعاون بينهما على وضع أسس مشتركة لدعم مشاركة المنتسبين الى النقابة في
المعارض الدولية
، وتخفيض تكاليف الجناج اللبناني الذي يُعتبر نافذة أساسيّة وواجهة مهمّة للصناعيين للإطلالة على الأسواق الخارجيّة، والتعريف بمنتجاتهم تمهيداً لعقد شراكات تؤدّي الى تنمية صادرات
الصناعات الغذائية
الوطنية"، بحسب بيان مشترك.
Advertisement
وقال بو نادر:" تكرّس مذكرة التفاهم مع Fair Trade Lebanon مفهوماً جديداً للعمل، نتطلّع معاً إلى انجاحه، وبلورة نتائجه عملياً لمساعدة صناعيي الغذاء لتحقيق مكاسب جديدة على صعيد اجراء لقاءات بارزة مع المستوردين والمورّدين العالميين ومع أصحاب
نقاط البيع
الكبرى في الخارج، وهم ينتظرون المعارض لزيارتها والاطّلاع على ما يستحوذ انتباههم، وبالتالي انتباه المستهلكين خارج لبنان".
بدوره، علّق عبد الملك أهميّة كبرى على "توقيع المذكرّة التي تُشكّل صادراتها إلى جميع أصقاع العالم ربع حجم التصدير الصناعي من لبنان"، ونوه بأن "قطاع الصناعات الغذائية له أهمية أساسية كونه يؤمّن حاجات يستهلكها الإنسان يومياً وهو ركيزة يُعتمد عليها في تأمين وضمان الأمن الغذائي من حيث الكمية والنوعية والتكلفة. من هنا يأتي التحدّي والرهان على نجاح النقابة كما عوّدتنا، في أن تكون رائدة في دعم المنتسبين إليها ومواكبتهم في سعيهم لتصدير إنتاجهم عبر المشاركة في المعارض الدولية".
مواضيع ذات صلة
نقابة الصناعات الغذائية نعت العظم
Lebanon 24
نقابة الصناعات الغذائية نعت العظم
01/08/2025 02:54:21
01/08/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وجمعية التحريج في لبنان
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين جامعة الحكمة وجمعية التحريج في لبنان
01/08/2025 02:54:21
01/08/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والجامعة الأميركية في بيروت
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والجامعة الأميركية في بيروت
01/08/2025 02:54:21
01/08/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجامعة الحكمة لتعزيز جودة استقبال السياح في مطار بيروت
Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجامعة الحكمة لتعزيز جودة استقبال السياح في مطار بيروت
01/08/2025 02:54:21
01/08/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
16:55 | 2025-07-31
31/07/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟
Lebanon 24
مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟
16:29 | 2025-07-31
31/07/2025 04:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)
Lebanon 24
كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)
16:17 | 2025-07-31
31/07/2025 04:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:32 | 2025-07-31
31/07/2025 03:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
Lebanon 24
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
15:26 | 2025-07-31
31/07/2025 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
Lebanon 24
بعد انتهاء تقبل التعازي بوفاة زياد الرحباني.. موقف لافت من ريما الرحباني: "خلصِت التمثيلية"
01:29 | 2025-07-31
31/07/2025 01:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير في أسعار "الحامض" في لبنان.. ما السبب؟
07:30 | 2025-07-31
31/07/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
Lebanon 24
هذا الفيديو بألف كلمة
06:09 | 2025-07-31
31/07/2025 06:09:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
Lebanon 24
سعد الدين حنينة ملك جمال لبنان لعام 2025.. تعرّفوا إليه (صور)
00:52 | 2025-07-31
31/07/2025 12:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
Lebanon 24
تصعيد قبل جلسة الحكومة او بعدها؟
09:30 | 2025-07-31
31/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-07-31
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
16:29 | 2025-07-31
مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟
16:17 | 2025-07-31
كانت في طريقها إلى سوريا... هذا ما ضبطه الجيش في بلدة حدودية (صورة)
15:32 | 2025-07-31
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
15:26 | 2025-07-31
وفود سياسية وروحية اطمأنت إلى صحة النائب خريس
15:13 | 2025-07-31
إهدن تُحيي عيد الطوباوي الدويهي بقداس احتفالي
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 02:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24