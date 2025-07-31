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لبنان

عن خطاب الرئيس عون... هذا ما قيل

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:26
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كشفت معلومات صحافية، مساء اليوم، أن خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عدّل بعد عودته من الجزائر ليحاكي كل القوى الداخلية و الخارجية وتعقيباً على كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
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وبحسب المعلومات،هناك ترقب داخلي و خارجي لجلسة الثلاثاء والتي من المتوقع أن تكون صاخبة. 
 
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