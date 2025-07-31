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لبنان

البزري عرض مع وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين قضايا حياتية ومعيشية

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:32
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إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا من اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان برئاسة رئيس الاتحاد غسان بقاعي و نائبه  فؤاد عثمان و جودت موعد، في حضور محمود سروجي والدكتور نزيه البزري، حيث جرى البحث في القضايا الحياتية والمعيشية في البلاد وخصوصا في تلك التي تخص  الفلسطينيين.
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