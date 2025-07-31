البزري عرض مع وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين قضايا حياتية ومعيشية

إلتقى النائب الدكتور وفدا من اتحاد نقابات عمال فرع برئاسة غسان بقاعي و نائبه عثمان و جودت موعد، في حضور محمود سروجي والدكتور نزيه ، حيث جرى البحث في الحياتية والمعيشية في البلاد وخصوصا في تلك التي تخص .

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