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لبنان

ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:27
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كشفت مصادر مقربة من "حزب الله"، مساء اليوم، أن "الحزب لم يتخذ بعد قرار المشاركة من عدمها في جلسة الثلاثاء وهو لا يزال يدرس الخيارات".
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المصادر نفسها، اعتبرت أنّ "خطاب الرئيس عون حاكى الضغوطات الخارجية الدولية التي تعرض لها لبنان وطريقة طرح السلاح جاءت خارج سياق استراتيجية الدفاع الوطني".
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