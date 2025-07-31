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لبنان
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
Lebanon 24
31-07-2025
|
13:27
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كشفت مصادر مقربة من "
حزب الله
"، مساء اليوم، أن "الحزب لم يتخذ بعد قرار المشاركة من عدمها في جلسة الثلاثاء وهو لا يزال يدرس الخيارات".
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المصادر نفسها، اعتبرت أنّ "خطاب
الرئيس عون
حاكى الضغوطات الخارجية الدولية التي تعرض لها
لبنان
وطريقة طرح السلاح جاءت خارج سياق
استراتيجية الدفاع الوطني
".
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