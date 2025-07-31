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لبنان

لبنان تلقى بلاغًا من العراق... هذا مضمونه

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:31
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أفادت معلومات صحافية، مساء اليوم، أن الدولة اللبنانية تلقت بلاغاً من الجانب العراقي بوجوب تسديد المستحقات المالية المتراكمة عليها في اطار اتفاقية الفيول والتي تقدر بحوالي ملياري دولار. 
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