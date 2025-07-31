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لبنان

تقبّل التعازي بزياد الرحباني في الجامعة الأميركية

Lebanon 24
31-07-2025 | 13:41
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 أقيم عصر اليوم، مراسم تقبّل التعازي بالفنان زياد الرحباني في قاعة خريجي الجامعة الأميركية في بيروت، بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني وإذاعة "صوت الشعب" وعائلة الراحل وأصدقائه.
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وتقبل التعازي الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب، إلى جانب عائلة الراحل وإذاعة "صوت الشعب" والعديد من اصدقاء زياد الرحباني والمقربين، وسط حضور شعبي ومشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفنية والثقافية والنقابية، الذين توافدوا للتعبير عن حزنهم وتقديرهم لمسيرة الراحل الوطنية والفنية.

ورافقت مراسم العزاء، بث مقطوعات موسيقية من أعمال زياد، صدحت في القاعة بصوته وألحانه، فاستحضرت نبض الناس وقضاياهم، ولامست مشاعر المعزين الذين ودّعوه بـ"تحية وفاء ومحبة".
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لبنان

تعازي ووفيات

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