تقبّل التعازي بزياد الرحباني في الجامعة الأميركية

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أقيم عصر اليوم، مراسم تقبّل التعازي بالفنان في قاعة ، بدعوة من اللبناني وإذاعة "صوت الشعب" وعائلة الراحل وأصدقائه.وتقبل التعازي للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق ، إلى جانب عائلة الراحل وإذاعة "صوت الشعب" والعديد من اصدقاء زياد والمقربين، وسط حضور شعبي ومشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والفنية والثقافية والنقابية، الذين توافدوا للتعبير عن حزنهم وتقديرهم لمسيرة الراحل الوطنية والفنية.ورافقت مراسم العزاء، بث مقطوعات موسيقية من أعمال زياد، صدحت في القاعة بصوته وألحانه، فاستحضرت نبض الناس وقضاياهم، ولامست مشاعر المعزين الذين ودّعوه بـ"تحية وفاء ومحبة".