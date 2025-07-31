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لبنان

حردان أبرق إلى هيكل مهنئاً بمناسبة عيد الجيش

Lebanon 24
31-07-2025 | 14:31
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 أبرق رئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعيأسعد حردان، إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل مهنئاً بمناسبة عيد الجيش.
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وقال في البرقية: "في مناسبة الأول من آب، عيد الجيش، يسعدني أن أتوجّه إليكم، ومن خلالكم إلى المؤسسة العسكرية بكل ضباطها ورتبائها وعناصرها، بأحرّ التهاني، معبّراً عن بالغ التقدير للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش في الدفاع عن وحدة لبنان، وصون أمنه واستقراره، وتثبيت سِلمه الأهلي. وكانت مؤسسة الجيش وما تزال، صمّام أمان وضمانة للسلم الأهلي في لبنان، ومحلّ ثقة اللبنانيين جميعاً بقدرتها على مواجهة الأخطار. ونحن على يقين بأنكم، بقيادتكم المشهود لها بالشرف والتضحية والوفاء، قادرون على عبور التحديات الكبرى التي تواجه الوطن".


وتابع قائلاً إنّ "لبنان في عين العاصفة، ونحن كقوى حزبية وشعبية، نقف في ثبات إلى جانب جيشنا الوطني، في أداء مهامه، دفاعا عن السيادة والكرامة، وفي مواجهة العدوانية الإسرائيلية، المستمرة على بلدنا، كما وفي التصدي لكل من يعبث بأمن لبنان، واستقراره"، مؤكداً "الحرص العميق على أن يتوحّد لبنان الرسمي والشعبي، بكل مسؤوليه وقواه، خلف مؤسسة الجيش، والعمل بجدّية لتعزيز قدراتها عديداً وعدّة، وتزويدها بأحدث الأسلحة، لتمكينها من حماية لبنان وأمن شعبه بأقل التكاليف، خصوصاً في ظلّ ما يمتلكه العدو من أسلحة فتاكة".

وأضاف: لبنان، بجيشه وشعبه ومقاومته، هو وحدة متكاملة، ومعركته واحدة: من أجل التحرير، وصون السيادة، وحفظ الكرامة. وإننا نثق بحكمتكم وحرصكم على تسخير كل عناصر القوة الوطنية لمصلحة لبنان واللبنانيين".

وختم قائلا: "في عيد الجيش، نوجه التحية لأرواح شهدائه ولجرحاه، ولكل من استشهد في معركة التحرير ودحر الاحتلال".
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